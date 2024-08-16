Göztepe, Southampton'dan Juan Santos'u kiraladı!

16 Ağustos 2024 20:01 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 20:07

Göztepe, Southampton'dan Brezilyalı forvet Juan Santos da Silva'yı kiraladı.

Süper Lig'e yeni yükselen Göztepe, İngiliz takımı Southampton'dan golcü futbolcu Juan Santos da Silva'yı 1 sezonluğuna kiralık olarak takıma kattığını açıkladı.

"ŞANLI FORMAMIZLA BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Göztepe kulübü sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda "2002 doğumlu forvet oyuncusu Juan Santos da Silva'nın Sao Paulo FC’den Southampton FC’ye transferi bugün tamamlanmış olup, 2024/25 sezonu sonuna kadar kiralık olarak kulübümüze transferi gerçekleşmiştir. Juan Santos da Silva'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

KARİYER PERFORMANSI

Altyapısı olan Sao Paulo'da yetişen 22 yaşındaki golcü futbolcu forma giydiği 83 maçta 7 gol atarken 4 gol pası üretti.