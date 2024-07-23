Göztepe, Tanzanyalı sol bek transferini açıkladı

23 Temmuz 2024 20:03 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 20:04

Süper Lig'e tekrar yükselen İzmir takımı Göztepe transfer açıklamaya devam ediyor. Takıma son olarak Tanzanyalı sol bek'i kattı.

Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2002 doğumlu defans oyuncusu Novatus Dismas Miroshi ile 4 yıllık sözleşme imzaladık.

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ukrayna Premier Ligi’nde Shakhtar Donetsk forması giyen Miroshi'nin, Tanzanya A Milli Takımı kariyerinde 22, Jupiler Pro League kariyerinde 31 ve Liga Leumit kariyerinde ise 24 maç bulunuyor.

Novatus Miroshi'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."