Göztepe, Tanzanyalı sol bek transferini açıkladı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Temmuz 2024 20:03 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 20:04
Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Göztepe, Tanzanyalı sol bek Novatus Dismas Miroshi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Süper Lig'e tekrar yükselen İzmir takımı Göztepe transfer açıklamaya devam ediyor. Takıma son olarak Tanzanyalı sol bek'i kattı.
Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"2002 doğumlu defans oyuncusu Novatus Dismas Miroshi ile 4 yıllık sözleşme imzaladık.
Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ukrayna Premier Ligi’nde Shakhtar Donetsk forması giyen Miroshi'nin, Tanzanya A Milli Takımı kariyerinde 22, Jupiler Pro League kariyerinde 31 ve Liga Leumit kariyerinde ise 24 maç bulunuyor.
Novatus Miroshi'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."
Kaynak: tgrthaber.com