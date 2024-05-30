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Göztepe'de yaprak dökümü

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
30 May 2024 18:10 - Güncelleme : 30 May 2024 18:15
Göztepe&#039;de yaprak dökümü

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe'de Fıratcan Üzüm ile kiralık sözleşmeleri sona eren oyuncular, takımdan ayrıldı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Bu zorlu yolculukta ailemizin bir parçası olduğunuz için teşekkürler. Her zaman Göztepe tarihinin bir parçası olarak hatırlanacaksınız. 2023-2024 sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona eren Fıratcan Üzüm'e ayrıca kiralık sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte kulüplerine geri dönen Billal Messaoudi, Celil Yüksel, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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