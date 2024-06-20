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Göztepe'ye Brezilyalı golcü! 3 yıllık sözleşme imzalandı

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Haziran 2024 11:19 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 11:25
Göztepe&#039;ye Brezilyalı golcü! 3 yıllık sözleşme imzalandı

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, devre arasında Brezilya ekibi Club Athletico Paranaense’den kiraladığı Romulo Cardoso’nun satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı ve 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

29 yaşındaki sol bek Djalma Silva'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, şimdi de golcü transferini bitirdi.

CARDOSO İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ara transfer döneminde Club Athletico Paranaense’den satın alma opsiyonuyla kadroya katılan Brezilyalı Romulo Cardoso ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Romulo ile Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor başta olmak üzere birçok kulübün de ilgilendiği iddia ediliyordu.

13 MAÇTA 5 GOL-3 ASİST

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde takıma katılan 22 yaşındaki forvet oyuncusu Romulo Cardoso, sarı-kırmızılı formayla ligde 13 maça çıkarken 5 gol, 3 asistlik katkı verdi.

Brezilyalı oyuncu, Bandırmaspor (1), Boluspor (2) ve Erzurumspor FK (2) maçlarında rakip fileleri havalandırmayı başardı. Genç oyuncu, Bandırmaspor, Adanaspor ve Giresunspor müsabakalarında ise birer asist yaptı.

Göztepe'ye Brezilyalı golcü! 3 yıllık sözleşme imzalandı - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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