Göztepe'ye Brezilyalı golcü! 3 yıllık sözleşme imzalandı

20 Haziran 2024 11:19 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 11:25

Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

29 yaşındaki sol bek Djalma Silva'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, şimdi de golcü transferini bitirdi.

CARDOSO İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ara transfer döneminde Club Athletico Paranaense’den satın alma opsiyonuyla kadroya katılan Brezilyalı Romulo Cardoso ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Romulo ile Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor başta olmak üzere birçok kulübün de ilgilendiği iddia ediliyordu.

13 MAÇTA 5 GOL-3 ASİST

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde takıma katılan 22 yaşındaki forvet oyuncusu Romulo Cardoso, sarı-kırmızılı formayla ligde 13 maça çıkarken 5 gol, 3 asistlik katkı verdi.

Brezilyalı oyuncu, Bandırmaspor (1), Boluspor (2) ve Erzurumspor FK (2) maçlarında rakip fileleri havalandırmayı başardı. Genç oyuncu, Bandırmaspor, Adanaspor ve Giresunspor müsabakalarında ise birer asist yaptı.