Göztepe'ye Brezilyalı golcü! 3 yıllık sözleşme imzalandı
Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, devre arasında Brezilya ekibi Club Athletico Paranaense’den kiraladığı Romulo Cardoso’nun satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı ve 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.
29 yaşındaki sol bek Djalma Silva'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, şimdi de golcü transferini bitirdi.
CARDOSO İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ara transfer döneminde Club Athletico Paranaense’den satın alma opsiyonuyla kadroya katılan Brezilyalı Romulo Cardoso ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Romulo ile Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor başta olmak üzere birçok kulübün de ilgilendiği iddia ediliyordu.
13 MAÇTA 5 GOL-3 ASİST
Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde takıma katılan 22 yaşındaki forvet oyuncusu Romulo Cardoso, sarı-kırmızılı formayla ligde 13 maça çıkarken 5 gol, 3 asistlik katkı verdi.
Brezilyalı oyuncu, Bandırmaspor (1), Boluspor (2) ve Erzurumspor FK (2) maçlarında rakip fileleri havalandırmayı başardı. Genç oyuncu, Bandırmaspor, Adanaspor ve Giresunspor müsabakalarında ise birer asist yaptı.