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Gremio, Joao Pedro'nun satın alma opsiyonunu kullanmadı! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
08 Temmuz 2024 21:53 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 21:54
Gremio, Joao Pedro&#039;nun satın alma opsiyonunu kullanmadı! Fenerbahçe&#039;ye geri dönüyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Pedro, Gremio'nun satın alma opsiyonunu kullanmaması nedeniyle takıma geri dönüyor.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Joao Pedro geçen sezon başı ülkesinin takımlarından Gremio'nun yolunu tutmuştu.

Gremio'nun satın alma opsiyonunu kullanmamasından dolayı takıma geri dönecek.

Fenerbahçe forması altında 28 maça çıkan Pedro, 5 gol atarken 1 asist yapmıştı.

Gremio'da ise bu sezon  45 maçta 3 gol atabildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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