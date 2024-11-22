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Guardiola Manchester City ile sözleşme yeniledi! 'Sözleşme uzatmayı hak ettik'

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Kasım 2024 18:29 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 18:45
Guardiola Manchester City ile sözleşme yeniledi! &#039;Sözleşme uzatmayı hak ettik&#039;

Premier Lig devi Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, kulübüyle sözleşmesini yenilemesinin ardından açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam açıklamasında "Son yıllarda yaptıklarımızla burada kalmayı ve sözleşme uzatmayı hak ettik. Çoğu takım farklı turnuvalarda dört kez üst üste kaybedebilir ama sadece bir takım Premier Lig'i üst üste dört kez kazandı." dedi.

Manchester City​'nin 2027 yılına kadar sözleşme uzattığı teknik direktör Pep Guardiola​ açıklamalarda bulundu. Guardiola'nın sözleşmesi bu sezonun sonunda sona erecekti.

"KALMAM GEREKTİĞİNİ HİSSETTİM"

Kulübüyle yeni sözleşme uzattığının altını çizen İspanyol teknik adam, "Kalmam gerektiğini hissettim çünkü Manchester City, kalmamı istiyordu. Uzun zamandır birlikte çalışıyoruz ve birbirimizi tanıyoruz. Hayatımdaki tüm kararları böyle aldım, o anda ne hissediyorsam" dedi.

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"PEP'İN SON YILI DENMESİNİ İSTEMİYORUM"

Manchester City ile çok hızlı bir şekilde anlaştığını ifade eden Pep Guardiola, "Gelecek sezonun eylül, ekim, kasım aylarında, 'Bu Pep'in son yılı, tekrar sözleşme uzatması gerekiyor' denmesini istemiyorum. Ana sebep buydu, o pozisyonda olmak istemedim" şeklinde konuştu.

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"SÖZLEŞME UZATMAYI HAK ETTİK"

Manchester City'de kalmayı hak ettiğini dile getiren Pep Guardiola şu ifadeleri kullandı:

"Son yıllarda yaptıklarımızla burada kalmayı ve sözleşme uzatmayı hak ettik. Çoğu takım farklı turnuvalarda dört kez üst üste kaybedebilir ama sadece bir takım Premier Lig​'i üst üste dört kez kazandı."

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Kaynak: tgrthaber.com
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