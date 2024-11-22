Guardiola son kararını video ile duyurdu! Brezilya Milli Takımı ile adı anılıyordu

22 Kasım 2024 07:43 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 07:44

Manchester City, adı Brezilya Milli Takımı ile de anılan Pep Guardiola'nın sözleşmesini uzattı! Başarılı teknik adam da kendisini çok seven taraftara müjdeyi bir videolu mesajla ilan etti.

Manchester City​, teknik direktör Pep Guardiola​'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını duyurdu. Kulüp, bu haberi Guardiola’nın yer aldığı özel bir video ile paylaştı. Videoda Katalan teknik adam, “Gitmiyorum, size garanti veriyorum” diyerek Manchester City ile bağlarını güçlendirdi. Guardiola, 2027 yılına kadar İngiliz devinin başında olacak.

YÜZDE 72'LİK GALİBİYET ORANI YAKALADI

Pep Guardiola'nın Manchester City'deki ilk sezonu, Premier Lig​'de üçüncülükle tamamlanmış ve en kötü sezonu olarak kayıtlara geçmişti. Ancak sonraki yıllarda takımını zirveye taşıyan Guardiola, 6 Premier Lig şampiyonluğu kazandı. Tek istisna, Liverpool’un mutlu sona ulaştığı sezon oldu.

Manchester City, Guardiola yönetiminde toplam 490 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 353 galibiyet alan takım, %72 galibiyet oranı yakalayarak kulüp tarihine geçti. Guardiola, Les McDowall’dan sonra Manchester City’nin başında en çok maça çıkan teknik direktör oldu.

8 SEZONDA 18 KUPA KALDIRDI

Manchester City, Katalan çalıştırıcının kariyerinde en uzun süre görev yaptığı kulüp olma unvanını sürdürüyor. Şimdiye kadar Manchester ekibiyle 8 sezonda 18 kupa kazanan Guardiola, başarılarına yenilerini eklemeyi hedefliyor.

“BURADA OLMAK AYRICALIK”

Kulübün resmi sitesine konuşan Guardiola, Manchester City ile olan bağını şu sözlerle dile getirdi: “Manchester City’nin benim için anlamı büyük. Burada 9. sezonuma giriyorum. Birlikte birçok unutulmaz anı paylaştık. Bu kulüp için özel hislerim var. Mutlu olduğum yerde 2 sezon daha kalacağım. Benimle devam etmek isteyen herkese teşekkür ederim. Burada olmak her zaman bir ayrıcalık oldu.”

RONALDO AÇIKÇA İSTEMİŞTİ

Brezilya Milli Takımı’nın efsanevi forveti Ronaldo Nazário, Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) başkanlığına aday olmayı ve teknik direktör Pep Guardiola’yı milli takımın başına getirmeyi planladığını açıklamaştı. Bu gelişma sonrası Avrupa ve Brezilya spor basını gözünü Guardiola'ya çevirmişti.