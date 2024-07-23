Guela Doue'den vazgeçen Galatasaray aradığı sağ beki İngiltere'de buldu!

23 Temmuz 2024 11:28 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 11:30

Sacha Boey'in 30 milyon euro bedelle Bayern Münih'e gitmesinin ardından sağ bekteki boşluğu dolduramayan Galatasaray, aradığı ismi İngiltere'de buldu.

DOUE'NİN YERİNE İNGİLİZ YILDIZ

Ligue 1 ekibi Rennes'in 21 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ beki Guela Doue transferinden, kulübüyle anlaşılmasına karşın oyuncu tarafının her gün değişen istekleri nedeniyle vazgeçen Galatasaray, rotasını İngiliz yıldıza çevirdi.

GALATASARAY'DAN KİERAN TRİPPİER HAMLESİ

TBR Football'de yer alan habere göre; Galatasaray, Newcastle United'dan Kieran Trippier'i transfer etmeyi düşünüyor.

Takımdan ayrılmaya sıcak bakan 33 yaşındaki oyuncuya Bayern Münih'in de ilgisi olduğu ifade edilirken sarı-kırmızılıların, Kieran Trippier'e talip olan kulüpler arasındaki en ciddi takım olduğu belirtildi.

KULÜBÜYLE 1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro civarında gösterilen Kieran Trippier'in Newcastle United ile olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor.

39 MAÇTA 1 GOL-11 ASİST

İngiliz sağ bek geçtiğimiz sezon çıktığı 39 maçta 1 gol atarken 11 de asist yaptı.

Trippier, İngiltere formasıyla EURO 2024'te forma giymiş ve ülkesinin finale yükselmesine katkı sağlamıştı.

İngiltere finalde İspanya'ya 2-1 yenilerek şampiyonluğu kaçırmıştı.