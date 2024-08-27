Gürcistanlı kaleci Giorgi Mamardashvili, Liverpool takımına transfer oldu!

27 Ağustos 2024 23:43 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 23:47

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Premier Lig devi Liverpool, La Liga takımı Valencia'da forma giyen kaleci Giorgi Mamardashvili'yi transfer etti.

Gürcü kalecininin sezon sonuna kadar Valencia'da forma giyeceği ve önümüzdeki sezon takıma katılacağı belirtildi.

Giorgi Mamardashvili için 30 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği aktarıldı. Öte yandan sözleşmede 5 milyon euroluk bonus maddesinin yer aldığı kaydedildi.