Güven Yalçın'ın yeni adresi belli oldu

02 Eylül 2024 13:56 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 13:59

Beşiktaş, Sivasspor engelini Immobile ve Gedson'un golleri ile geçti!

Beşiktaş, Sivasspor engelini Immobile ve Gedson'un golleri ile geçti!

Portekiz Premier Lig takımlarından Arouca, İtalyan ekibi Genoa'da forma giyen Güven Yalçın'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki santrforun 2024-2025 sezonu sonuna kadar kiralık olarak transfer edildiği belirtildi.

36 MAÇTA 9 GOL-5 ASİST

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen ve geçtiğimiz sezonu Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçiren Güven Yalçın, kırmızı-siyahlılarla 36 maça çıkarken, 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 2 milyon euro civarında gösterilen 25 yaşındaki golcünün kulübü Genoa ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.