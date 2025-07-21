Hakan Çalhanoğlu iki gün daha İstanbul'da! Fenerbahçe indirim için bastırıyor

İtalyan devi Inter'den ayrılması gündemde olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun adı Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe ile ciddi şekilde anılmaya başladı. Sürpriz gelişmenin yankıları sürerken İtalyan basını transfer girişiminin pazarlık aşamasına geçtiğini iddia etti ve görüşmelerde konuşulan rakamlara ilişkin detayları paylaştı.

YILLIK ÜCRET TEKLİFİ BELLİ OLDU

Nicolo Schira'nın haberine göre, şu an İstanbul'da bulunan Hakan Çalhanoğlu'nu 3+1 yıllığına kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuya yıllık 8 milyon euroluk bir teklif sunacak. Nakit paranın yanı sıra sözleşmede bonus maddeleri de yer alacak.

TOPLAM MALİYET DUDAK UÇUKLATICI

Haberde kulüpler arası görüşmelere ilişkin de bilgilere yer verildi. Inter'in bu transferi onaylamak için 25-30 milyon euro civarında bir bonservis belirlediği belirtilirken, Fenerbahçe'nin bu fiyatı aşağı çekmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.

HAKAN İKİ GÜN DAHA İSTANBUL'DA

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Inter ile 2 yıllık daha mukavelesi bulunan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu çarşamba gününe kadar İstanbul'da kalarak transfer temaslarını sürdürecek. Bu süreye kadar transfer noktalanmazsa Çalhanoğlu, İtalya'ya dönerek 23 Temmuz'da Inter'in hazırlık kampına katılacak.