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Hakan Çalhanoğlu şov yaptı, Inter farklı kazandı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Aralık 2024 03:10 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 03:17
Hakan Çalhanoğlu şov yaptı, Inter farklı kazandı

İtalya Serie A'da, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yıldızlaştığı maçta Inter, deplasmanda Lazio'yu 6-0'lık skorla bozguna uğrattı.

Serie A'nın 16. haftasında Lazio​, Olimpico'da Inter​'i konuk etti. Milano ekibi 41. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu​'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden 4 dakika sonra Federico Dimarco farkı 2'ye çıkaran gole imza attı. 

Müsabakanın 2. yarısına da etkili oyununu sürdüren Inter, 51'de Nicolo Barella'nın ceza sahası dışından kaydettiği golle skoru 3-0'a getirirken, 2 dakika sonra Dumfries, kafayla topu filelere gönderdi. Mavi-siyahlılar kalan dakikalarda Carlos Augusto ve Marcus Thuram ile goller bularak sahadan 6-0'lık skorla galip ayrıldı.

Hakan Çalhanoğlu şov yaptı, Inter farklı kazandı - 1. Resim

Ligde 1 maçı eksik olan Inter, puanını 34'e yükselterek zirve yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Hakan Çalhanoğlu, 63. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı. Milano ekibi Roma ekibine karşı tarihindeki en farklı skorlardan birine imza attı.

Hakan Çalhanoğlu şov yaptı, Inter farklı kazandı - 2. Resim

Simeone Inzaghi'nin öğrencileri bir sonraki hafta Como'yu konuk edecek. Ligde son 3 maçta 2. mağlubiyetini alan Lazio 31 puanda kalırken takibini sürdürüyor.

Hakan Çalhanoğlu şov yaptı, Inter farklı kazandı - 3. Resim

MAÇIN ADAMI ÇALHANOĞLU OLDU

Inter'de milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 63 dakika oynadı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımının ilk golünü kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu şov yaptı, Inter farklı kazandı - 4. Resim

Maçın oyuncusu seçilen Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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