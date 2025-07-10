Hakan Çalhanoğlu transferinde yeni gelişme! İtalyan basınından Galatasaray için net bilgi

Galatasaray’ın büyük umutlarla yürüttüğü Hakan Çalhanoğlu transferi çıkmaza girdi. Gianluca Di Marzio'nun aktardığına göre, Inter, yıldız futbolcunun takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor ve şu an için transfer ihtimali tamamen rafa kaldırıldı.

30 MİLYON EURO KRİTİĞİ

İtalyan kulübü, daha önce Galatasaray'a 30 milyon Euro’luk bir teklif gelmedikçe Hakan’ı bırakmayacağını açıkça bildirmişti. Sarı-kırmızılı yönetim bu rakama çıkmayınca görüşmeler sonuçsuz kaldı.

KULÜPTEKİ GERİLİM DE ETKİLİ OLDU

Transfer süreci boyunca kulüp içinde yaşanan gerginlikler de dikkat çekti. Hakan Çalhanoğlu, daha önce Inter'deki takım arkadaşları Lautaro Martinez ve CEO Marotta’ya sosyal medya üzerinden göndermeler yaparak gündem olmuştu. Ancak bu gerilimin, oyuncunun ayrılığına neden olmayacağı netleşti.

İSTATİSTİKLERLE PARLIYOR

Milli yıldız, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 47 resmi maçta görev aldı. 11 gol ve 8 asistlik performansıyla dikkat çeken Çalhanoğlu, teknik heyetin en güvendiği isimlerden biri olmaya devam ediyor.

GALATASARAY GERİ ADIM ATTI

Transferde yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray cephesi, Hakan Çalhanoğlu dosyasını kapattı. Sarı-kırmızılılar gözünü şimdi yeni hedeflere çevirmiş durumda.