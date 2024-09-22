Hakan Çalhanoğlu'ndan derbi maça yıldız göndermesi! Yer yerinden oynadı

22 Eylül 2024 14:09 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 14:11

Inter'in yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, Milan derbisi öncesinde sosyal medya hesabından eski kulübüne yıldız sayısı üzerinden göndermede bulundu.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Ballon d'Or sözleri: "Havalanmış gibi olmasın ama..."

Hakan Çalhanoğlu'ndan Ballon d'Or sözleri: "Havalanmış gibi olmasın ama..."

İtalyan devlerinden Inter'in yıldız orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da bu akşam oynanacak Inter-Milan derbisi öncesinde eski takımı Milan'a göndermede bulundu. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Çalhanoğlu, maçın iki yıldıza karşı tek yıldızın mücadelesi olduğunu ima ederek Milan taraftarlarını kızdırdı.

MİLAN TARAFTARLARINI ÇILDIRTTI

Instagram hikayesinde yaptığı paylaşımda Çalhanoğlu, kulübünün 'IM' sloganına atıfta bulunarak “IM Çalhanoğlu, IM Inter” ifadelerini kullandı. Paylaşıma, "bir yıldıza, karşı iki yıldız" şeklindeki grafik de eşlik etti.

2017 yılından 2021 yılına kadar Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, kırmızı-siyahlılarda şampiyonluk görememişti. 2021-22 sezonunda Inter'e transfer olan Çalhanoğlu geçen sezon mavi-siyahlıların Serie A'da 20. kez şampiyonluğa ulaşmasında kazanmasında önemli rol oynamıştı.

3 YILDIZLI TEK TAKIM VAR

2024-25 sezonundan itibaren Inter, Serie A tarihindeki 20. şampiyonluğu simgeleyen iki yıldızı formasında taşıyacak. Milan ise şu ana kadar kazandığı 19 lig şampiyonluğuna karşılık formasında yalnızca bir yıldız bulunduruyor. Türkiye'de her 5 şampiyonluk bir yıldız verilirken İtalya'da kulüpler bu 10 şampiyonlukta 1 yıldız elde ediyor. Serie A'da 36 şampiyonluğu bulunan Juventus 3 yıldız takan tek takım konumunda.