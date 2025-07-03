Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a flaş mesaj! Son fiyatı verdi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na erken veda eden Inter’de yaşanan takım içi gerilim, milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nu Galatasaray'a bir adım daha yaklaştırdı. İtalyan ekibinin takım kaptanı Kaptan Lautaro Martinez’in, “Kalmak istemeyen hemen ayrılsın” açıklaması doğrudan Hakan Çalhanoğlu’na gönderme olarak algılanmıştı. Çalhanoğlu'nun sosyal medyada yaptığı sert açıklama ise kulüp içinde çatlağı daha da derinleştirdi.

30 MİLYON EUROLUK DUVAR

Bu açıklamaya Inter’in diğer forveti Thuram beğeniyle destek verirken, eski teknik direktör Simone Inzaghi'nin eşi de destek veren isimler arasında yer aldı. Bunlar olup biterken İtalyan basını ise Inter'in Hakan Çalhanoğlu için 30 milyon euro bedel biçtiğihaberlerine yer verdi. La Gazzetta dello Sport'un “Inter’den kopuş” başlığıyla servis ettiği haberde, 31 yaşındaki oyuncunun tatilden döner dönmez kulüp yönetimiyle bir araya geleceği belirtildi. Hedefi ise bonservis bedelinde indirim sağlamak.

GALATASARAY’A MESAJ: "20 MİLYONA BU İŞ BİTER"

Diğer yandan Sabah'ın haberine göre ise Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray yönetimine “20 milyon euroya bu işi bitiririm” mesajını gönderdi. Sarı-kırmızılıların da bu mesaj üzerine transfer için önümüzdeki günlerde somut adımlar atmasının beklendiği bildirildi.

“YOLCU”LUK ÇOK YAKIN

Bu arada yıldız futbolcunun eşi Sinem Çalhanoğlu’nun Instagram'dan yaptığı paylaşım da gündeme bomba gibi düştü. Eşinin paylaştığı aile fotoğrafını Hakan Çalhanoğlu'nun “Yolcu” adlı şarkı eşliğinde yeniden paylaşması, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Sosyal medyada, “Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray yolcusu” etiketi kısa sürede gündem oldu.