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 | Suat Vilgen

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a flaş mesaj! Son fiyatı verdi

Inter ile kopma noktasına gelen Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a mesaj gönderdi. Milli yıldız, İtalyan ekibinin 30 milyon euro bonsevrsi talebine karşılık transferin biteceği rakamı sarı-kırmızılı yönetime bildirdi. İşte detaylar...

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Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a flaş mesaj! Son fiyatı verdi
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 10:15

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na erken veda eden ’de yaşanan takım içi gerilim, milli yıldızımız 'nu 'a bir adım daha yaklaştırdı. İtalyan ekibinin takım kaptanı Kaptan Lautaro Martinez’in, “Kalmak istemeyen hemen ayrılsın” açıklaması doğrudan Hakan Çalhanoğlu’na gönderme olarak algılanmıştı. Çalhanoğlu'nun sosyal medyada yaptığı sert açıklama ise kulüp içinde çatlağı daha da derinleştirdi.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a flaş mesaj! Son fiyatı verdi

30 MİLYON EUROLUK DUVAR

Bu açıklamaya Inter’in diğer forveti Thuram beğeniyle destek verirken, eski teknik direktör Simone Inzaghi'nin eşi de destek veren isimler arasında yer aldı. Bunlar olup biterken İtalyan basını ise Inter'in Hakan Çalhanoğlu için 30 milyon euro bedel biçtiğihaberlerine yer verdi. La Gazzetta dello Sport'un “Inter’den kopuş” başlığıyla servis ettiği haberde, 31 yaşındaki oyuncunun tatilden döner dönmez kulüp yönetimiyle bir araya geleceği belirtildi. Hedefi ise bonservis bedelinde indirim sağlamak.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a flaş mesaj! Son fiyatı verdi

GALATASARAY’A MESAJ: "20 MİLYONA BU İŞ BİTER"

Diğer yandan Sabah'ın haberine göre ise Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray yönetimine “20 milyon euroya bu işi bitiririm” mesajını gönderdi. Sarı-kırmızılıların da bu mesaj üzerine için önümüzdeki günlerde somut adımlar atmasının beklendiği bildirildi.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a flaş mesaj! Son fiyatı verdi

“YOLCU”LUK ÇOK YAKIN

Bu arada yıldız futbolcunun eşi Sinem Çalhanoğlu’nun Instagram'dan yaptığı paylaşım da gündeme bomba gibi düştü. Eşinin paylaştığı aile fotoğrafını Hakan Çalhanoğlu'nun “Yolcu” adlı şarkı eşliğinde yeniden paylaşması, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Sosyal medyada, “Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray yolcusu” etiketi kısa sürede gündem oldu.

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