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Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber! Sakatlık başında dert açtı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ekim 2024 18:41 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 18:54
Hakan Çalhanoğlu&#039;ndan kötü haber! Sakatlık başında dert açtı

Inter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlık sebebiyle Juventus maçında forma giymesinin zor olduğu belirtildi. tecrübeli orta saha bu sezon Inter forması ile 9 karşılaşmaya çıkmıştı.

Serie A​ devi Inter​'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu​'ndan sakatlık​ haberi geldi. Inter'in yıldızı Çalhanoğu'nun sakatlık nedeniyle Juventus​ maçına yetişmesinin beklenmediği bildirildi.

30 yaşındaki orta saha, bu sezon Inter'de 9 müsabakada forma şansı buldu. Hakan Çalhanoğlu, bu karşılaşmalarda 2 gol sevinci yaşadı.

Inter'in Juventus'u konuk edeceği karşılaşma 27 Ekim Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

İNTER KARİYERİ

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, İnter forması altında çıktığı 144 maçta 29 gol atarken 23 asist üretti.

Hakan Çalhanoğlu, "üçüncü grup maçlarının en iyi golü" kategorisinde aday gösterildi

Kaynak: tgrthaber.com
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