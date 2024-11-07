Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle Inter kazandı! Maçın oyuncusu seçildi

07 Kasım 2024 07:03 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 07:10

Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Inter, sahasında Arsenal'i Hakan Çalhanoğlu ile yıktı. Milli futbolcu, galibiyet golünü 45+3. dakikada penaltıdan kaydederken maçın da oyuncusu seçildi.

Şampiyonlar Ligi'nde böyle penaltı görülmedi! Bir anlık hatayla mağlup oldular

Şampiyonlar Ligi'nde böyle penaltı görülmedi! Bir anlık hatayla mağlup oldular

Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta geride kaldı. Sürpriz sonuçlara sahne olan haftada Inter kendi sahasında Arsenal ile karşı karşıya geldi.

Inter-Arsenal mücadelesinde ilk yarının uzatma dakikalarında Hakan Çalhanoğlu’nun penaltısından gol geldi. Inter'in kazandığı penaltı vuruşunda topu ağlara gönderen milli orta saha oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, takımına galibiyeti getiren isim oldu.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Hakan Çalhanoğlu, Inter - Arsenal maçının oyuncusu seçildi. 68’inci dakikada bir pozisyonda yerde kalan Hakan Çalhanoğlu 71’inci dakikada oyundan çıkarken yerini 71. dakikada Asllani'ye bıraktı. Başka gol olmayan maçta Inter, Arsenal’ı, Çalhanoğlu’nun tek golüyle 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Inter, Devler Ligi'nde 10 puana çıktı. Arsenal ise bu sezon ilk yenilgisini alarak 7 puanda kaldı. Inter an itibariyle Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 yenilgi yüzü görmeyen takımdan birisi durumunda.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları:

Club Brugge 1-0 Aston Villa

Shakhtar Donetsk 2-1 Young Boys

Inter 1-0 Arsenal

PSG 1-2 Atletico Madrid

Feyenoord 1-3 Salzburg

Stuttgart 0-2 Atalanta

Kızılyıldız 2-5 Barcelona

Sparta Prag 1-2 Brest

Bayern Münih 1-0 Benfica