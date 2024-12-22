Hakim Ziyech hakkında şok iddia! Galatasaray'dan ayrılık nedeni ortaya çıktı

22 Aralık 2024 11:22 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 11:26

Galatasaray'da yolların ayrılması beklenen Hakim Ziyech'in kulüpten kopma noktasına getiren sürece ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da geçen sezon karoya kiralık olarak katılan ancak başarılı performansı sonrası sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Hakim Ziyech ile ipler kopmak üzere. Yıldız orta saha oyuncusunun ara transfer döneminde Türkiye'ye veda etmesi beklenirken Fas basınından Ziyech'le ilgili önemli bir iddia geldi.

HER ŞEY PARA YÜZÜNDEN

Alahdat.net'te yer alan habere göre Ziyech, 250 bin euro tutarındaki maaşının dört aydan fazla bir süre ödenmemesi nedeniyle ayrılık kararı aldı. Haber kaynağı, Ziyech'in maaşının yanı sıra imza parasının da bir kısmını alamadığını öne sürdü.

Bunun yanında tecrübeli futbolcunun Teknik Direktör Okan Buruk ile de anlaşamadığı ifade edildi.

HOLLANDA YOLCUSU

Galatasaray'ın Süper Lig'de bu akşam deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının kadrosuna da alınmayan Ziyech, AZ Alkmaar ile görüşme halinde olduğu da haberde yer alan bir başka iddia oldu.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maça çıkıp 320 dakika süre alabilen Hakim Ziyech, takımına sadece 1 asistlik skor katkısı verdi.