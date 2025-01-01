Hakim Ziyech için çarpıcı sözleşme iddiası! Galatasaray'da büyük kriz çıkabilir

01 Ocak 2025 10:24 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 10:52

Galatasaray'ın ligin ikinci yarısında kadrosunda düşünmediği Hakim Ziyech çarpıcı bir iddia geldi. Fas basını, sarı-kırmızılı kulüp ile tecrübeli futbolcu arasındaki sözleşme anlaşmazlığını yazdı! İşte detaylar..

Galatasaray ara transfer çalışmalarını sürdürürken kadro revizyon çalışmaları kapsamında öncelikle Hakim Ziyech​ sorununu çözmek içi mesai harcıyor. Sezonun ilk yarısında performansıyla hayal kırıklığı yaşatan, teknik direktör Okan Buruk​ ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle de yolların ayrılmasına karar verilen Faslı yıldızla sözleşme fesih görüşmeleri sürerken, dış basından dikkat çekici bir iddia geldi.

FESİH BEDELİNİN TAMAMINI İSTİYOR

Ziyech'in ülkesi Fas​'ta yayın yapan Hespress'te yer alan habere göre Hakim Ziyech ve Galatasaray​ arasında yapılan görüşmelerde sözleşme fesih bedeli konusunda ciddi bir anlaşmazlık ortaya çıktı. Haberde yer alan iddiaya göre, Galatasaray'ın Ziyech'e kontratını feshetmesi karşılığında 1 milyon euro önerdiği ancak Ziyech cephesinin bu teklifi reddettiği belirtildi.

ELDE KALABİLİR

31 yaşındaki orta sahanın Galatasaray'ın önerisine karşılık 3,5 milyon euro tutarındaki serbest kalma maddesinin tamamının ödenmesini talep ettiği öne sürüldü. Haberin detayında Ziyech'in talebinde kesin kararlı olduğu belirtilirken uzlaşma sağlanamaması halinde Ziyech'in sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalabileceği ifade edildi.

BU SEZON YOKLARI OYNUYOR

Sarı-Kırmızılı takımın geçen yılki şampiyonluğunda önemli rol oynayan Ziyech bu sezon ise adeta kayıpları oynuyor. Deneyimli isim, bu sezon sadece 11 resmi maçta forma giyerken 320 dakika süre alabildi. Ziyech, bu süre zarfında hücumda Galatasaray'a 1 asistlik skor katkısı verebildi.