Hakim Ziyech transferi için resmi açıklama!

05 Eylül 2024 13:39 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 13:40

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Hakim Ziyech, Katar ekiplerini peşine taktı. Al-Gharafa'nın ardından Faslı yıldız için devreye giren Al-Arabi cephesinden transfere dair açıklama geldi. İşte detaylar...

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Kadrosunu son olarak Victor Osimhen ile güçlendiren ve sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da büyük ses getiren Galatasaray'da gözler takımdan ayrılacak oyunculara çevrildi.

Sergio Oliveira ve Leo Dubois'in ardından Hakim Ziyech ile de yollar ayrılacak.

KATAR EKİPLERİ PEŞİNDE

Katar ekiplerinin kıskacındaki Hakim Ziyech'in transferine dair çarpıcı bir açıklama geldi.

Katar ekiplerinden Al-Gharafa'nın ardından bir diğer Katar temsilcisi Al-Arabi de Faslı futbolcunun peşine düştü.

"HAKİM ZİYECH'İ HİÇBİR TAKIM REDDEDEMEZ"

Al-Arabi'den Hakim Ziyech transferine dair resmi açıklama geldi.

Le Site Info'ya konuşan Al-Arabi Kulüp Komitesi Üyesi Khalid Al Mas, "Hiçbir takım Hakim Ziyech gibi kaliteli bir oyuncuyu reddedemez" ifadelerini kullanarak transfer görüşmelerini doğrular nitelikle bir açıklama yaptı.

Khalid Al Mas, Ziyech müzakereleriyle ilgili daha fazla detay vermeyi reddederken en iyi futbolcularla sözleşme imzalamayı hedeflediklerini bildirdi.

1+1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray ile 1+1 yıl daha kontratı bulunan Hakim Ziyech bu sezon 4 maça çıkıp skor katkısı veremedi.

Faslı yıldızın güncel piyasa değeri 9 milyon euro civarında gösteriliyor.