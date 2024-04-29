Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu! Transferi takım arkadaşı duyurdu

29 Nisan 2024 19:12 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 19:19

Galatasaray Adana’da şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

Galatasaray Adana’da şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

Galatasaray'da son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çeken Hakim Ziyech'in geleceği merak ediliyordu.

Yıldız oyuncunun transferiyle ilgili Suudi Arabistan ekibi Al Wehda'da forma giyen Faslı futbolcu Jawad El Yamiq'ten bomba açıklamalar geldi.

SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Wehda'da forma giyen Yamiq, Arriyadiyah'a yaptığı açıklamada; Hakim Ziyech'in Suudi Arabistan'a gitme ihtimalinin hala yüksek olduğunu söyledi.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Jawad El Yamiq, Haki Ziyech'in Suudi Arabistan'a transferinin gerçekleşmesi halinde şaşırmayacağını da ifade etti.

TRANSFERİ FRANSIZ BASINI DUYURDU

Sporx'in Fransız basınına dayandırdığı habere göre; Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab, 31 yaşındaki Faslı kanat oyuncusuna astronomik bir teklif sundu.

2 YIL İÇİN 37.5 MİLYON EURO!

Haberin detaylarında Al-Shabab'ın, Hakim Ziyech'e 2.5 yıl için 37.5 milyon Euro net maaş önerdiği öne sürüldü.

Al-Shabab, yaz transfer döneminde de Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak istemişti. Faslı yıldız Suudi ekibi için sağlık testlerini geçemeyince transfer iptal olmuş ve Galatasaray'ın yolunu tutmuştu.

20 MAÇTA 6 GOL-4 ASİST

Bu sezon Galatasaray ile Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere 20 maça çıkan Hakim Ziyech, 6 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.