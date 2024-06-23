Hamit Altıntop "Kadroya müdahale ediyor" iddialarına cevap verdi

23 Haziran 2024 17:09 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 17:15

EURO 2024 F Grubu 2. maçında Türkiye, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadro tercihleri eleştirilirken Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, kadroya müdahale ettiği yönündeki iddialara açıklık getirdi.

HAMİT ALTINTOP: "HİÇBİR ZAMAN ÖYLE BİR DÜŞÜNCEM OLMADI"

Hamit Altıntop "Kadroya müdahale ediyor" iddialarına verdiği cevapta, "Bunu aslında burada cevaplamak çok üzücü. İnandığınız bir hocayı getiriyorsunuz, ona sorumluluk veriyorsunuz, başarılı olacağına inanıyorsunuz. Sonra böyle bir soru geliyor. Ben orada maalesef 'Kişi kendinden bilir işi'ye çevirmek istiyorum. Benim bugüne kadar hiçbir zaman öyle bir düşüncem olmamıştır. Beni hiçbir şekilde temsil etmeyen bir konu bu." ifadelerini kullandı.

"KALPTEN İNANIYORUZ Kİ HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ"

Hamit Altıntop, "Olumsuz bir hava yok. İkinci maç da bitti bizim için. Portekiz maçı bitti, Çekya maçına odaklanacağız. Kalpten inanıyoruz ki hedefimize ulaşacağız. Ona göre de sorumluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

"ARDA GÜLER CİDDİ SAKATLIKLAR YAŞADI"

Arda Güler hakkında konuşan Hamit Altıntop, "Arda'nın son bir yılını iyi analiz etmek lazım. Ciddi sakatlıklar yaşadı, takımdan uzak kaldı uzun süre. Son 1-2 ay süre almaya başladı. Orada da iyi şeyler yaptı ve bizi gururlandırdı" şeklinde konuştu.

Sözlerine devam eden Altıntop, "Uzun zaman böyle yoğun maçlar oynamadığınızda yorgunluklar biraz ağrı da getirebilir. Mental olarak da hazır olmadığınızda bu sakatlıklara neden olabilir. Orada Arda'yı korumak zorundayız. Arda uzun yıllar bize hizmet edecek, inşallah bize çok büyük başarılar getirecek" açıklamasını yaptı.

"TÜRK FUTBOLUNUN BANA İHTİYACI VAR" SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Daha önceki "Türk futbolunun bana ihtiyacı var" sözleri hakkında ise Altıntop, "Ben burada söylemek istediğimi çok iyi aktaramadım. Biz de iletişim konusunda kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. 2012'de ben Türkiye'ye yerleştim. Kendimi Türkçe ifade etme anlamında geliştirdiğime inanıyorum. Ama tabii ki böyle bir pozisyonda daha iyi olması gerektiğinin farkındayım" ifadelerini kullandı.