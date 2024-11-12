Hamit Altıntop'tan dikkat çeken açıklamalar! 'Semih Kılıçsoy yıprandı'

12 Kasım 2024 22:09 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 22:12

Eski A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Beşiktaşın genç yıldız adayı Semih Kılıçsoy ile ilgili EURO 2024 döneminde yaşanan tartışmalar hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

TFF'de Mehmet Büyükekşi yönetiminde A Milli Takım Sorumlusu olan Hamit Altıntop gündem hakkında açıklamalarda bulundu.

Hamit Altıntop, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy adına çıkan tartışmalar üzerine konuştu.

"İNİŞLER VE ÇIKIŞLAR OLACAK"

Eski futbolcu Altıntop yaptığı açıklamada; "Semih Kılıçsoy konusu, A Milli Takım'ı çok meşgul etmedi. Bu aslında Beşiktaş gündemini çok meşgul etti. Beşiktaş'ı da anlamak lazım. Oyuncularına sahip çıkıyorlar, mesafe kat etmesini istiyorlar, hak ettiği yere gelmesini istiyorlar ama yaptıklarının her zaman doğru olmadığını gördük. Semih Kılıçsoy, 2005'li kardeşimiz. En yetenekli oyuncularımızdan biri. Semih, gelişiminin doğal akışında şu an. İnişler ve çıkışlar olacak." dedi.

"SEMİH YIPRANDI"

Hamit Altıntop sözlerinin devamında; "O zaman bizi orada rahatsız eden konulardan biri, Feyyaz Uçar'ın açıklamalarıydı. Bizimle hiçbir telefon görüşmesi yapmadan, üst üste programlara çıkmayı tercih etti. Bana göre doğru bir yönetim tarzı değildi. Çünkü o süreçte Semih yıprandı." açıklamasında bulundu.