Hamit Altıntop'tan Feyyaz Uçar'a sert tepki!

13 Kasım 2024 07:42 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 07:50

Eski A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Beşiktaşlı genç futbolcu Semih Kılıçsoy ile EURO 2024 döneminde yaşanan tartışmalara dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Altıntop, bu süreçte Feyyaz Uçar'a yönelik eleştirilerde bulundu.

A Milli Takım'daki görevini İbrahim Hacıosmanoğlu'nun TFF'de göreve başlamasının ardından Ceyhun Kazancı'ya devreden Altıntop, Beşiktaş’ın yıldız adaylarından Semih Kılıçsoy hakkında çıkan tartışmalar üzerine konuştu.

HAMİT ALTINTOP: "SEMİH KILIÇSOY MESELESİ MİLLİ TAKIMI MEŞGUL ETMEDİ"

Altıntop, açıklamasında "Semih Kılıçsoy konusu A Milli Takım’ı çok fazla meşgul etmedi. Bu, daha çok Beşiktaş’ın gündemini meşgul eden bir konuydu. Beşiktaş’ın oyuncularına sahip çıkmasını, onların gelişimini desteklemesini anlıyoruz ancak her zaman doğru adımlar atılmadığını gördük. Semih, yetenekli bir oyuncumuz ve doğal gelişim sürecinde inişler çıkışlar yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.

Altıntop, Feyyaz Uçar'ın açıklamalarıyla ilgili de eleştiride bulunarak, "Bizi rahatsız eden konulardan biri, Feyyaz Uçar’ın bizimle iletişime geçmeden sık sık programlara çıkmasıydı. Bana göre bu, doğru bir yönetim tarzı değildi ve süreçte Semih bu yüzden yıprandı" dedi.