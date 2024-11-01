Hamza Akman istediğini Danimarka'da bulamadı!

01 Kasım 2024 21:34 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 21:37

Danimarka takımı Sønderjyske, Ağustos ayında transfer ettiği Hamza Akman'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım tekrar bir araya geliyor!

Ali Koç ve Aziz Yıldırım tekrar bir araya geliyor!

Danimarka​ Süper Lig takımı Sonderjyske, Türk futbolcu Hamza Akman​'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini açıkladı.

Kulübün yaptığı açıklamada, genç futbolcunun profesyonel ve özverili bir çalışma ortaya koyduğu belirtilse de oyuncunun düzenli oynama beklentisine vurgu yapıldı. Kulüp oyuncuya teşekkürlerini iletirken Hamza Akman'ın da Danimarka ekibine teşekkürü açıklamada yer aldı.

Galatasaray​ altyapısında yetişen Hamza Akman, Ağustos ayının başında imza attığı Danimarka ekibinde yalnızca 3 ay görev yaptı.

FORMA ŞANSI BULAMADI

Türk futbolcu Hamza Akman, Sönderjyske ekibinde 3 kez resmi maçta forma giyerken bu maçların 2'si altyapı takımının maçında gerçekleşti. 10 kez maç kadrosunda yer almayan Hamza Akman, 2 kez maçı yedek kulübesinde tamamladı.