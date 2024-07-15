Harry Kane'in laneti peşini bırakmıyor! Kupa göremeden kariyeri bitecek

15 Temmuz 2024 11:05 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 11:09

İspanya, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) finalinde İngiltere'yi 2-1 yenerek kupaya uzandı.

HARRY KANE YİNE FİNALDE KAYBETTİ!

Dünya futbolunun en golcü isimlerinden biri olmasına rağmen kariyerinde hiç kupa kazanamayan Harry Kane, finalde yine kaybetti.

Geçtiğimiz sezon Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Harry Kane, uzun yıllar sonra Bayern Münih'in hegemonyasına son veren Bayer Leverkusen'in şampiyon olmasıyla yine kupa kazanamamıştı.

HARRY KANE'İN KAYBETTİĞİ FİNALLER

-2019 Şampiyonlar Ligi finali

-2 kez İngiltere Lig kupası finali

-EURO 2020 finali

-Almanya Süper Kupası

-Bayern Münih'in 12 yıllık şampiyonluk serisi

-EURO 2024 finali