Hasan Arat: "Beşiktaş doğru yolda"

21 Eylül 2024 13:46 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 13:55

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Divan Kurulu toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Aray, siyah-beyazlı kulübün büyük bir değişim yaşadığını söyledi. İşte Hasan Arat'ın açıklamaları...

Beşiktaş​ Kulübü Başkanı Hasan Arat​, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

"SIKINTILI GÜNLER GEÇİRDİK"

Başkan Arat, "Görevi devraldıktan sonra sıkıntılı günler geçirdik. Saha sonuçlarında üzüldük ve çözüm aramaya gittik. Bu sıkıntılı dönemde sizler bize inancınızı kaybetmediniz. Taraftarımız her zaman büyük bir inançla desteğini gösterdi. Tüm Beşiktaşlılara bize gösterdikleri destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Beşiktaş büyük bir değişim içindedir. Saha içi ve dışında büyük değişimler yaşanmaktadır. Beşiktaş kurumsal yapısında, ekonomisinde büyük değişimler yaşıyor. Büyük camialarda kısa sürede onarım ve restorasyon çok zordur. Beşiktaş bu zorlukların üstesinden gelmektedir." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ HEYECANI YENİDEN YAKALADI"

Göreve geldikten sonra birçok işle ilgilendiklerini söyleyen Arat, "Beşiktaşlılar her zaman birlik ve beraberlik içinde hareket etmelidir. Biz göreve geleli 292 gün olmuş. 9 ay, bize 9 yıl gibi geldi. Zor ve uzun bir yola çıktık. Seçimden bugüne kadar geçen sürede 15 bin yeni üyelik başvurusu yapıldı. Bu iki şeyi gösterir; Beşiktaş, büyüklüğüne yakışır heyecanı yeniden yakalamıştır ve çok daha büyük, bağımsız bir camia haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Yeni dönemin çeşitli zorluklar getirebileceğini vurgulayan Başkan Hasan Arat, "Beşiktaş'ta zihniyet değişmiştir. Yeni dönem yeni zorluklar, hatalar getirebilir ama Beşiktaş doğru yoldadır. Ayağa kalkmıştır ve hedeflerine koşmaktadır." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçtiğimiz günlerdeki ziyaretlerine de değinen siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Cumhurbaşkanının davetiyle yönetim kurulu, teknik heyet ve sporcularımızla kendisini ziyaret ettik. Cumhurbaşkanı bizi çok güzel ağırladılar. 'Devlet Beşiktaş'ı sever, Beşiktaş devletini sever' dedik. Beşiktaş devletine sonsuz sadakat içindedir ve sonsuza kadar böyle olacaktır. Bu davetleri ve Beşiktaş'la ilgili nazik yorumlarıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanına şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbol takımındaki değişimin de Süleyman Seba dönemini hatırlattığını kaydeden Arat, "71 gün içinde oynadığımız 2 finalde 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandık. 1 Temmuz'da yeni sezonun ilk antrenmanını yapıyorsunuz. 33 gün sonra Süper Kupa maçına çıkıyorsunuz ve sonucu zaten biliyorsunuz. Teknik direktör seçiminde izlediğimiz yöntemler, takımdaki kaynaşma başarıyı getirmiştir ve geçmişteki gelişmeleri hatırlatmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.