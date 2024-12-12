Hatası gole neden olmuştu! Mourinho'dan Samet Akaydin açıklaması: Oynatmayacağım

12 Aralık 2024 03:49 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 03:59

Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin'in, Athletic Bilbao maçında yaptığı büyük hata gündem oldu.Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de oynayacakları Başakşehir maçında Samet Akaydin'i oynatmayacağını açıkladı.

Fenerbahçe​ Teknik Direktörü Jose Mourinho​, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 2-0'lık skorla kaybedilen Athletic Bilbao​ karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Ligdeki Başakşehir karşılaşması sorulan Portekizli teknik adam, bu maçta Samet Akaydin​'in oynamayacağını söyledi.

"EVİMİZDEKİ MAÇTA OYNATMAM"

Portekizli teknik adam, şunları dedi:

Önümüzdeki maçta Fred, Oğuz, Kostic geri dönecek. Samet'i korumam gerekiyor. Evimizdeki maçta oynatamam onu, takımı ve atmosferi korumam gerekiyor. 3-4-5 değişliklik olacak ama henüz düşünmedim. Başakşehir'i iyi biliyorum. Eğer uyuyabilirsem yarın, eğer uyuyamazsam bugün analiz etmeye başlayacağım.

NE OLDU?

Athletic Bilbao karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Samet Akaydin, gole neden olan hatasının ardından taraftarların tepkisini çekmişti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında pazar günü sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.