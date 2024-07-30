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Hatayspor Lamine Diack'ı kiraladı

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Temmuz 2024 15:34 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 15:35
Hatayspor Lamine Diack&#039;ı kiraladı

Hatayspor, 23 yaşındaki futbolcu Lamine Diack ile satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralık sözleşme imzaladı.

Hatayspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi.

Bordo-beyazlılar, daha önce FC Nantes ve Ankaragücü kulüplerinde forma giyen 23 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Lamine Diack ile satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralık sözleşme imzaladı.

İmza törenine Sportif Direktörü Fatih Kavlak da katıldı.

Hatayspor Lamine Diack'ı kiraladı - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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