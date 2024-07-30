Hatayspor Lamine Diack'ı kiraladı
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Temmuz 2024 15:34 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 15:35
Hatayspor, 23 yaşındaki futbolcu Lamine Diack ile satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralık sözleşme imzaladı.
Hatayspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi.
Bordo-beyazlılar, daha önce FC Nantes ve Ankaragücü kulüplerinde forma giyen 23 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Lamine Diack ile satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralık sözleşme imzaladı.
İmza törenine Sportif Direktörü Fatih Kavlak da katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı