Hatayspor Lamine Diack'ı kiraladı

30 Temmuz 2024 15:34 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 15:35

Hatayspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi.

Bordo-beyazlılar, daha önce FC Nantes ve Ankaragücü kulüplerinde forma giyen 23 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Lamine Diack ile satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralık sözleşme imzaladı.

İmza törenine Sportif Direktörü Fatih Kavlak da katıldı.