Hatayspor son maçta Rizespor'u 2-0'la geçti kümede kalmaya başardı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
26 May 2024 19:28 - Güncelleme : 26 May 2024 20:56
Hatayspor Trendyol Süper Lig'in son maçında Rizespor engelini 2-0'la geçti ve kümede kalmayı başardı.
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında küme düşmeyi yakından ilgilendiren maçta Hatayspor evinde Rizespor'u konuk etti.
Mersin Stadyumu'nda oynanan maçta 4.dakikada Dele-Bashiru'nun attığı golle Hatayspor 1-0 öne geçti. İlk yarı bu golle sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Hatayspor 57. dakikada Strandberg'in attığı gol ile skoru 2-0'a getirdi.
HATAY KÜMEDE KALMAYI BAŞARDI
Hatayspor kötü geçirdiği sezonun son maçında Rizespor'u 2-0'la geçerek kümede kalmayı başardı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr