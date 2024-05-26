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Hatayspor son maçta Rizespor'u 2-0'la geçti kümede kalmaya başardı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
26 May 2024 19:28 - Güncelleme : 26 May 2024 20:56
Hatayspor son maçta Rizespor&#039;u 2-0&#039;la geçti kümede kalmaya başardı

Hatayspor Trendyol Süper Lig'in son maçında Rizespor engelini 2-0'la geçti ve kümede kalmayı başardı.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında küme düşmeyi yakından ilgilendiren maçta Hatayspor evinde Rizespor'u konuk etti.

Mersin Stadyumu'nda oynanan maçta 4.dakikada Dele-Bashiru'nun attığı golle Hatayspor 1-0 öne geçti. İlk yarı bu golle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Hatayspor 57. dakikada Strandberg'in attığı gol ile skoru 2-0'a getirdi.

HATAY KÜMEDE KALMAYI BAŞARDI

Hatayspor kötü geçirdiği sezonun son maçında Rizespor'u 2-0'la geçerek kümede kalmayı başardı.

 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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