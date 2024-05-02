Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel görevinden istifa etti

02 May 2024 21:33 - Güncelleme : 02 May 2024 21:36

Volkan Demirel'in istifa sinyalleri, takımın son maçlarında yaşadığı olumsuz sonuçlarla beraber gelmişti. Özellikle Başakşehir karşılaşması sonrası yaptığı açıklamalarda istifa ihtimalini dile getiren Demirel, son kararını verdi. Detaylar haberimizde!

Hatayspor'un son dönemdeki kötü performansı, özellikle son 4 maçta alınan mağlubiyetler Demirel'in istifasını hızlandırdı.

Takım, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta galibiyet alamazken, düşme hattına doğru hızla ilerliyordu.

Volkan Demirel, aldığı bu zorlu kararı Hatayspor yönetimine sundu.

Volkan Demirel, Eylül 2022'de Serkan Özbalta'nın yerine takımın başına geçmişti.

Hatayspor, son 4 maçta galibiyet alamaması ve düşme hattına yaklaşmasıyla sarsılmış durumda.

Demirel'in istifası sonrası takımda nasıl bir değişim yaşanacağı ve yeni teknik direktörün kim olacağı ise merakla bekleniyor.