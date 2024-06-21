Herkes su sanıyordu! İngiltereli futbolcuların içtikleri özel karışımın içeriği şaşırttı
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
21 Haziran 2024 10:05 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 10:14
EURO 2024'te Fransa ile birlikte favori olarak gösterilen ancak ilk iki maçta gösterdiği performansla eleştirilen İngiltere'nin oyuncularına su molalarında verdiği içeceğin içeriği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla sürüyor.
C Grubu'nda mücadele eden ve oluşabilecek sıralamaya göre A Milli Takımımızız muhtemel rakipleri arasında yer alan İngiltere için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
SU YERİNE SALATALIK SUYU
İngiliz ekibinin su molalarında takım olarak içecek içmesi dikkat çekmiş ve bu içeceğin su olduğu varsayılmıştı. İngilizlerin molalarda az sirkeli, az tuzlu salatalık suyu içtiği ortaya çıktı.
SOUTHGATE ŞART KOŞTU
Teknik Direktör Gareth Southgate'in ekibindeki beslenme uzmanlarının salatalık suyunu ısrarla önerdiği ve İngiliz hocanın da salatalık suyunu futbolcularına şart koştuğu iddia edildi.
YAĞ YAKIMINI VE METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR
İçerdiği besin değeriyle uzun süre acıkmayı engelleyen salatalık suyu, yağ yakımını ve metabolizmayı hızlandırıyor.
Kaynak: tgrthaber.com.tr