Herkes su sanıyordu! İngiltereli futbolcuların içtikleri özel karışımın içeriği şaşırttı

21 Haziran 2024 10:05 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 10:14

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla sürüyor.

C Grubu'nda mücadele eden ve oluşabilecek sıralamaya göre A Milli Takımımızız muhtemel rakipleri arasında yer alan İngiltere için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

SU YERİNE SALATALIK SUYU

İngiliz ekibinin su molalarında takım olarak içecek içmesi dikkat çekmiş ve bu içeceğin su olduğu varsayılmıştı. İngilizlerin molalarda az sirkeli, az tuzlu salatalık suyu içtiği ortaya çıktı.

SOUTHGATE ŞART KOŞTU

Teknik Direktör Gareth Southgate'in ekibindeki beslenme uzmanlarının salatalık suyunu ısrarla önerdiği ve İngiliz hocanın da salatalık suyunu futbolcularına şart koştuğu iddia edildi.

YAĞ YAKIMINI VE METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR

İçerdiği besin değeriyle uzun süre acıkmayı engelleyen salatalık suyu, yağ yakımını ve metabolizmayı hızlandırıyor.