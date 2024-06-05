Hırvat teknik direktör Igor Tudor, Lazio'dan ayrıldı!

05 Haziran 2024 23:35 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 23:38

Ali Çamdalı, Konyaspor ile devam edecek

Ali Çamdalı, Konyaspor ile devam edecek

Lazio, Igor Tudor ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Hırvatistanlı teknik adam, Serie A ekibinin başına mart ayında geçmişti.

GÖRÜŞ FARKLILIKLARI SONU OLDU

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Igor Tudor ve Lazio yönetimi arasında transfer döneminde yapılacak hamleler ile ilgili büyük görüş farklılıkları ortaya çıktı ve bu sebeple ayrılık kararı alındı.

Hajduk Split, PAOK, Karabükspor, Galatasaray, Udinese, Hellas Verona ve Olimpik Marsilya'yı da çalıştıran 46 yaşındaki teknik direktör, Lazio ile çıktığı 9 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Lazio, Serie A'da sezonu 61 puanla 7. sırada tamamladı.