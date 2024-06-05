Hırvat teknik direktör Igor Tudor, Lazio'dan ayrıldı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
05 Haziran 2024 23:35 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 23:38
Lazio, 3 aydır görevde olan teknik direktör Igor Tudor ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Lazio, Igor Tudor ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Hırvatistanlı teknik adam, Serie A ekibinin başına mart ayında geçmişti.
GÖRÜŞ FARKLILIKLARI SONU OLDU
İtalya basınında yer alan haberlere göre; Igor Tudor ve Lazio yönetimi arasında transfer döneminde yapılacak hamleler ile ilgili büyük görüş farklılıkları ortaya çıktı ve bu sebeple ayrılık kararı alındı.
Hajduk Split, PAOK, Karabükspor, Galatasaray, Udinese, Hellas Verona ve Olimpik Marsilya'yı da çalıştıran 46 yaşındaki teknik direktör, Lazio ile çıktığı 9 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Lazio, Serie A'da sezonu 61 puanla 7. sırada tamamladı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr