Hollanda - Türkiye Muhtemel 11'ler
Yarı final için karşılaşan Hollanda ve Türkiye'nin muhtemel 11'leri şu şekilde...
A Milli Takım'da Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle 2 maç ceza alan Merih Demiral ile sarı kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, bu maçta forma giyemeyecek.
Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor.
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Simons, Malen, Gakpo, Depay
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Salih, Kaan, Hakan, Barış Alper, Kerem, Arda
FRANSIZ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK
Hollanda ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.
Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer olacak.
Karşılaşmada Fransız Jerome Brisard ise VAR görevini üstlenecek.
YARI FİNALDE RAKİP YA İNGİLTERE YA İSVİÇRE OLACAK
Bu turu geçen ekip, İngiltere-İsviçre eşleşmesinin galibiyle 10 Temmuz'da Dortmund'da yarı final mücadelesine çıkacak.