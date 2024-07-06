Hollanda - Türkiye Muhtemel 11'ler

06 Temmuz 2024 18:22 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 22:08

Uros Radakovic, Sivasspor'a transfer oldu!

Uros Radakovic, Sivasspor'a transfer oldu!

A Milli Takım'da Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle 2 maç ceza alan Merih Demiral ile sarı kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, bu maçta forma giyemeyecek.

Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor.

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Simons, Malen, Gakpo, Depay

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Salih, Kaan, Hakan, Barış Alper, Kerem, Arda

FRANSIZ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Hollanda ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.

Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer olacak.

Karşılaşmada Fransız Jerome Brisard ise VAR görevini üstlenecek.

YARI FİNALDE RAKİP YA İNGİLTERE YA İSVİÇRE OLACAK

Bu turu geçen ekip, İngiltere-İsviçre eşleşmesinin galibiyle 10 Temmuz'da Dortmund'da yarı final mücadelesine çıkacak.