Hollanda'nın yıldızı Memphis Depay'dan Türkiye paylaşımı!

03 Temmuz 2024 10:09 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 10:10

A Milli Takımımız, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi ve Hollanda'nın rakibi oldu. Hollanda'nın dünyaca ünlü futbolcusu Memphis Depay'dan karşılaşma sonrası Türkiye paylaşımı geldi..

DEPAY: "CUMARTESİ GÖRÜŞÜRÜZ"

Memphis Depay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumartesi görüşürüz" ifadelerini kullandı.

Depay'ın Türkiye maçı öncesi yaptığı paylaşım 'sataşma' olarak nitelendirildi ve Türk taraftarlar, bu sözlere tepki gösterdi.

HOLLANDA MAÇI 6 TEMMUZ'DA OYNANACAK

A Milli Takım, 6 Temmuz Cumartesi saat 22.00'de EURO 2024 çeyrek final turunda Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Mücadeleyi kazanan taraf yarı finale yükselecek ve İngiltere-İsviçre eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.