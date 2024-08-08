Iberia - Başakşehir 11'leri belli oldu!

08 Ağustos 2024 17:49 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 17:59

Bruno Viana, Gaziantep FK'ya transfer oldu!

Bruno Viana, Gaziantep FK'ya transfer oldu!

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek ismi Belçika'da buldu! Hedef Maxim De Cuyper

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek ismi Belçika'da buldu! Hedef Maxim De Cuyper

UEFA Konferans Ligi'nde adını bir üst tur olan play-off'a yazdırmak isteyen temsilcimiz Başakşehir, Gürcistan takımı Iberia ile karşılaşıcak.

11'ler

Iberia: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Nonikashvili, Kokhreidze (k), Kardava, Tabatadze, Sylla, Mamageishvili

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali (k), Onur, Berkay, Deniz Türüç, Pelkas, Davidson, Piatek

MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLACAK

Başakşehir, Gürcistan takımı Iberia'yı elemesi durumunda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile Azerbaycan kulübü Sabah eşleşmesinde tur atlayacak takımla play-off etabında mücadele edecek.