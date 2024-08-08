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Iberia - Başakşehir 11'leri belli oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ağustos 2024 17:49 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 17:59
Iberia - Başakşehir 11&#039;leri belli oldu!

Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Gürcistan takımı Iberia ile tur için sahaya çıkacak. İşte karşılaşmanın 11'leri...

UEFA Konferans Ligi'nde adını bir üst tur olan play-off'a yazdırmak isteyen temsilcimiz Başakşehir, Gürcistan takımı Iberia ile karşılaşıcak.

11'ler

Iberia: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Nonikashvili, Kokhreidze (k), Kardava, Tabatadze, Sylla, Mamageishvili

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali (k), Onur, Berkay, Deniz Türüç, Pelkas, Davidson, Piatek

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Başakşehir, Gürcistan takımı Iberia'yı elemesi durumunda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile Azerbaycan kulübü Sabah eşleşmesinde tur atlayacak takımla play-off etabında mücadele edecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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