İbrahim Hacıosmanoğlu TFF'sinden hakem kararı: Maaşlara dev zam yapıldı!

11 Ağustos 2024 11:41 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 11:52

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Mehmet Büyükekşi'nin ardından başkanlığa gelen İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolundaki sorunları bir bir çözmeye devam ediyor.

Yabancı oyuncu kuralında değişime giden Hacıosmanolu yönetimi, en fazla tartışma konusu olan hakemlerin kazandığı ücretlerde de iyileştirmeye gitti.

HACIOSMANOĞLU'NDAN HAKEMLERE DEV ZAM

Akşam'da yer alan habere göre; TFF, hakemlere yüzde 75 zam yapılmasına karar verdi. Hakem ücretlerinin ocak ayında yeniden gözden geçirileceği ifade edildi.

AYLIK MAAŞLARI 200 BİN TL OLDU

Haberde, TFF yönetiminin yaptığı zamla birlikte hakemlerin ücretlerindeki artış ve maç başı ile aylık kazançları da ortaya çıktı.

Buna göre hakemlerin maç başı ücretleri 30 bin TL'den 52 bin TL'ye çıktı. Aylık maaşlar ise 120 bin TL'den 200 bin TL oldu.

SÜPER LİG HAKEM TARTIŞMALARIYLA BAŞLADI!

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu hakem tartışmasıyla başladı.

Son şampiyon Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanan ve sarı-kırmızılı takımın 2-1 kazandığı maçta yaşanan bazı pozisyonlar hakem tartışmalarına neden olmuştu.

Dün oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Adana Demirspor maçı da hakem tartışmalarından nasibini almıştı.