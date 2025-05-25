İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan gece yarısı Galatasaray açıklaması: Yenikapı'ya gidecek mi?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Galatasaray’ın şampiyonluk kupasını takdim edip etmeyeceği bir süredir merak konusuydu. Konuyla ilgili geç saatlerde konuşan Hacıosmanoğlu, kupa törenine katılacağını açıkladı. İşte ayrıntılar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yenikapı'da düzenlenecek şampiyonluk kutlamasına katılıp katılmayacağı yönündeki spekülasyonlara son noktayı koydu. TV100’e açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, bir cenaze programı olmasına rağmen kupa törenine yetişeceğini ve kupayı Galatasaray’a bizzat teslim edeceğini ifade etti.

HAKEM PERFORMANSLARINI YORUMLADI

"Pazar günü bir cenazemiz var ama Allah izin verirse bir aksilik çıkmazsa kupa törenine katılacağım. Kupayı Galatasaray’a ben vereceğim. Gitmemi engelleyecek bir durum söz konusu değil" diyen Hacıosmanoğlu, sezonun ikinci yarısındaki hakem performansından da memnuniyet duyduğunu belirtti.

"AYRILMA DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Hakem kararlarına dair değerlendirmede bulunan TFF Başkanı, “Ligin ikinci devresinden itibaren şaibeden uzak, temiz bir sezon yaşandı,” dedi.

TFF'deki seçim söylentilerine de değinen Hacıosmanoğlu, “Federasyonda seçim yapılmayacak. Biz bu göreve üç yıllığına geldik ve süremizi tamamlamadan ayrılmak gibi bir düşüncemiz yok,” ifadelerini kullandı.