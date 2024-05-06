"Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor" iddiası boyut kazandı! Tümer Metin: Beni aradılar

06 May 2024 12:04 - Güncelleme : 06 May 2024 12:11

Galatasaray'da gündem şampiyonluk yolundaki büyük avantajın yanı sıra Mauro Icradi'nin sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı. Sarı-Kırmızılı ekibin Arjantinli golcüsü hakında Yunan basınında çıkan iddia edilmiş, bu iddialara cevap da Teknik Direktör Okan Buruk'tan gelmişti.

BURUK, TEPKİSEL KONUŞMUŞTU

Yunan medyasından "Sportdog" isimli internet sitesi, Icardi'nin İstanbul'dan sıkıldığı ve yaz transfer döneminde takımdan kesin olarak ayrılmaya karar verdiğini iddia etmişti.

6-1 kazanılan dünkü Sivasspor galibiyeti sonra söz konusu iddialara açıklık getirmesi istenen Buruk, "Çok alakasız bir durum olmuş. Icardi ve Yunan basını ne alaka. Orada yazılıyor, buraya da geliyor. Sezonun sonuna geldik. Hepimiz çok mutluyuz. Taraftarımız mutlu, Icardi mutlu, biz mutluyuz. Gelecek sene de hedeflerimiz devam edecek. Bu konuda bir şey söylemeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

İDDİA YENİ BİR BOYUT KAZANDI: "ATİNA'YA GİDEBİLİR"

Bu gelişmenin ardından futbol yorumcusu Tümer Metin, Tivibuspor'da katıldığı programda Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin Yunan basınının Icardi'yi kendisine de sorduğunu açıkladı. Bir dönem Yunanistan Ligi'nde Larisa ve Kerkyra formaları da giyen Metin, "Geçen hafta Yunan basınından bir gazeteci "Euro 2024" ile ilgili görüş almak için beni aradı. Okan (Buruk) hocaya sorulan soruyu, bana da sordu. 'Icardi'nin seneye Atina'da olacağı konuşuluyor hatta görüştüklerine dair bilgiler var' dedi. 'Bilmiyorum' dedim."