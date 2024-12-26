Icardi için çarpıcı iddia! Veda vakti | İspanyollar takım ismi vererek yazdı

26 Aralık 2024 12:06 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 12:17

İspanyol basını sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan yıldız golcüsü Icardi için çarpıcı bir iddiaya yer verdi. Habere göre gelece sezon Galatasaray ile yollarını ayırmayı kafasına koyan Arjantinli golcüye La Liga'dan talip var.

Galatasaray​'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynadığı maçta sakatlanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli yıldızın gelecek sezon Galatasaray'dan yollarını ayıracağını iddia eden İspanya basını, Icardi La Liga​ ekibi Real Betis​'in yakından ilgilendiğini yazdı.

BETIS'İN LİSTESİNİN İLK SIRASINDA

Fichajes'in Arjantinli yıldızın yakın çevresine dayandırdığı haberde, Icardi'nin gelecek sezon için kendisine gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öne sürüldü. La Liga ekibi Betis'in de Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona'ya kafa tutacak kaliteli bir santrfor arayışında olduğu, bu doğrultuda Icardi'yi listesine aldığı ifade edildi.

TEK ENGEL YÜKSEK MAAŞI

Buna karşın Sevilla kendi temsilcisinin önünde Icardi'nin yüksek maaş yükünün önemli bir engel olduğu belirtildi. 2026'ya kadar sözleşme imlazadığı Galatasaray'dan yıllık yaklaşık 10 milyon euro alan Icardi'ye Real Betis'in bu ücreti ödemesinin mümkün olmadığı vurgulanan haberde, transferin gerçekleşmesi için Icardi'nin maaşında ciddi bir indirime gitmesi gerektiği belirtildi.