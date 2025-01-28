Icardi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

28 Ocak 2025 07:19 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 07:43

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi sahalara dönmek için çalışmalara başladı. Yıldız futbolcudan sarı-kırmızılı taraftarları sevindiren bir paylaşım geldi.

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Yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan ve ülkesi Arjantin'de ameliyat olan Mauro Icardi'den taraftarları sevindiren haber. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çalışmalara başladığını gösterdi.

TARAFTARLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

31 yaşındaki golcünün bu paylaşımı kısa süre içerisinde Galatasaraylı taraftarların büyük ilgisini gördü.

İşte Mauro Icardi'nin paylaşımı: