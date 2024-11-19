Icardi'nin babasından Wanda Nara sorularına yanıt! "Bir ilişkimiz yok"

19 Kasım 2024 13:44 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 14:00

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’nin babası Juan Carlos Icardi, oğlunun çalkantılı evliliği ve sakatlık süreciyle ilgili sessizliğini bozdu. “Oğlumun durumu beni çok endişelendiriyor,” diyen baba Icardi, aile içi kopukluklarla ilgili de samimi açıklamalar yaptı.

Wanda Nara​ ve Mauro Icardi​ arasındaki gerilim büyüyor. Galatasaray​'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ünlü model Wanda Nara'nın evliliğinde yeni bir kriz patlak verdi. İkilinin ilişkisi, Wanda Nara’nın adı aşk dedikodularına karışan rapçi L-Gante ile gündeme gelmesiyle yeniden medyanın odağı haline geldi. Rio de Janeiro tatilinde ortaya atılan hamilelik iddiaları ve ardından yaşanan tartışmalar, aile içi tansiyonu iyice yükseltti.

AİLELER DE MEDYANIN BASKISI ALTINDA

Mauro Icardi, yaşadığı sakatlık sonrası Arjantin​'e dönerek ailesine yakın olmak istedi ancak Wanda Nara ile Buenos Aires’teki evde yaşanan gerginlik, futbolcunun bir şikayete konu olmasına neden oldu. Bu olaylar, sadece çifti değil, ailelerini de medya baskısı altında bıraktı.

'ONLARIN İLİŞKİSİNE KARIŞMAM'

Mauro Icardi’nin babası Juan Carlos Icardi, bu karmaşık süreçle ilgili Rosario’da basına kısa bir açıklama yaptı. Oğlunun yaşadığı sıkıntılardan dolayı üzgün olduğunu belirten baba Icardi, “Bu onların meselesi. Karışmam, ancak oğlumun sakatlığı beni çok endişelendiriyor” dedi.

Aile ilişkilerindeki kopuklukla ilgili de konuşan Juan Carlos, Wanda Nara ve torunlarıyla uzun süredir görüşmediğini ifade ederek şunları söyledi: “Evim her zaman tüm aileme açık. Ancak bugünlerde onlarla bir bağım kalmadı. Bir ilişkimiz yok. Torunlarımı görmeyi özlüyorum.”

HAMİLELİK İDDİALARI VE YENİDEN BİRLEŞME UMUDU

Juan Carlos Icardi, oğlunun Wanda Nara ile yeniden bir araya gelip gelmeyeceği sorulduğunda temkinli bir yanıt verdi. “Bu, yetişkinlerin vereceği bir karar. Benim söyleyecek bir şeyim yok,” diyerek çiftin ilişkisiyle ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Medya baskısı ve aile içi tartışmaların gölgesinde yaşanan bu süreç, Mauro Icardi’nin sahalara dönüşü ve özel hayatındaki düzelme beklentileriyle yakından takip ediliyor.