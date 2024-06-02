Iğdırspor 1.Lig'e yükseldi!

02 Haziran 2024 22:19 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 22:27

Trendyol 1.Lig'e son katılan takım belli oldu.

TFF 2.Lig Yükselme Play-off final maçında Iğdırspor, 1461 Trabzon karşısında aldığı 1-0'lık skor ile adını bir üst lige yazdırmayı başardı.

İSRAİL PROTESTO EDİLDİ

İki takımın futbolcuları da maç öncesinde İsrail'in Filistin'deki soykırımını protesto etti. 1461 Trabzon FK'nin futbolcular sahaya yanlarında Filistinli çocuklar varmış gibi çıkarken, Alagöz Holding Iğdır FK'li oyuncular ise "Soykırıma Hayır, Özgür Filistin" yazılı pankartı açtı.