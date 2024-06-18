İki rakibimiz sahaya çıkıyor! Ronaldolu Portekiz, Çekya karşısında

18 Haziran 2024 13:10 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 13:26

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (Euro 2024) Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu ilk hafta maçında Portekiz, Çekya ile kozlarını paylaşacak.

Almanya'nın Leipzig kentinde, şahirle aynı adı taşıyan statta oynanacak mücadaleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Filippo Meli ve Giorgio Peretti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sloven Rade Obrenovic olacak.

PORTEKİZ ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Portekiz - Çekya mücadelei TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den ve tabii'den canlı olarak ekrana gelecek.

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Cristiano Ronaldo kaptanlığındaki Portekiz, Çekya karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Portekiz'i uzun süredir yenemeyen Çekya ise galip gelerek futbol otoritelerini şaşırtmaya çalışacak.

Portekiz ile Çekya arasında geride kalan 5 maçta Portekiz 4, Çekya 1 kez kazandı. Bu karşılaşmalarda Portekiz 10, Çekya 2 gol kaydetti.

SON MAÇTA FARK ATTILAR

İki takım, en son 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde Çekya'da karşılaştı. Portekiz maçı Diogo Dalot (2), Bruno Fernandes ve Diogo Jota'nın golleriyle 4-0 kazandı.

Çekya Çekoslovakya dağıldıktan sonra Portekiz ile karşılaştığı maçlarda tek galibiyetini, EURO 1996'da elde etti. Çeyrek finalde oynanan maçı Çekler, 1-0 kazandı. Ardından finale yükselen Çekya Almanya'ya 2-1 kaybederek ikinci oldu.

RONALDO REKORA ÇIKIYOR

EURO 2016 şampiyonu Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Çekya'ya karşı forma giymesi halinde 6 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk futbolcu olacak.

Daha önce EURO 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020'de mücadele ederek 25 karşılaşmada 14 kez ağları sarsan tecrübeli futbolcu, turnuva tarihinin en çok maça çıkan ve en fazla gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.

Avrupa Şampiyonası tarihinde 5 turnuvada gol sevinci yaşayan tek oyuncu ünvanına da sahip Ronaldo, EURO 2024'te de rakip fileleri havalandırarak bu rakamı 6'ya çıkarmaya çalışacak.

PORTEKİZ - ÇEKYA MUHTEMEL 11'LER

PORTEKİZ: Costa, Cancelo, Pepe, Dias, Mendes, Palhinha, Vitinha, Fernandes, Leao, Ronaldo, Bernardo Silva

ÇEKYA: Tanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Barak, David Jurasek, Kuchta, Schick