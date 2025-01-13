İlkay Gündoğan adım adım Galatasaray'a! İngilizler resmen duyurdu

13 Ocak 2025 14:05 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 14:06

Galatasaray İlkay Gündoğan için gözünü karattı. Sarı-Kırmızılıların, yıldız futbolcu ile temasının detaylarını İngiliz spor medyası satırlarına taşıdı. İşte gelişmeler...

Süper Lig​'de maç fazlasıyla ezeli rakibi Fenerbahçe​'nin 11 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray, ara transfer çalışmalarında hareketli saatler yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, taraftarın uzun süredir rüyalarını süsleyen İlkay Gündoğan​'ı kadrosuna katmak için büyük yol kat etti. Gelişmeyi İngiliz basını duyurdu.

MAAŞINI GALATASARAY​ ÜSTLENECEK

The Sun gazetesinde yer alan haberde, Galatasaray yönetiminin 34 yaşındaki oyuncuya yaptığı resmi teklifin detaylarına yer verildi. Gazetede yer alan habere göre, Galatasaray, İlkay Gündoğan'a iki yıllık teklifte bulundu. Haberde Galatasaray'ın İlkay'ın haftalık 150 bin sterlin tutarındaki maaşını karşılamaya hazır olduğu bilgisine de yer verildi.

ANTRENÖRLÜK KARİYERİNİ ERTELEYEBİLİR

Haberde ayrıca İlkay Gündoğan'ın profesyonel futbol kariyerine son verme ihtimaline de değinildi. Türk asıllı Alman milli futbolcunun futbolu bırakma kararı alması durumunda City'de Teknik Direktör Pep Guardiola'nın yardımcılarından biri olarak antrenörlük kariyerine geçiş yapacağı belirtiliyordu. Ancak Galatasaray'ın teklifinin bu planı erteleyebileceği belirtildi.