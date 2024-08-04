İlkay Gündoğan, Galatasaray'a transfer olacak mı? Arda Güler sordu!

04 Ağustos 2024 17:11 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 17:17

Arda Turan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'dan iki isme kanca! Eyüpspor kesenin ağzını açtı

Arda Turan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'dan iki isme kanca! Eyüpspor kesenin ağzını açtı

Real Madrid ve Barcelona'nın dün ABD'de oynadığı hazırlık maçında Arda Güler ve İlkay Gündoğan birbirine rakip oldu. İlkay ve Arda'nın arasında geçen diyalog da ortaya çıktı.

ARDA GÜLER: "GALATASARAY'A GİDECEK MİSİN?"

Defensa Central'in haberine göre; Maçın ardından Arda Güler', İlkay Gündoğan'a "Galatasaray'a gidecek misin?" şeklinde bir soru yöneltti.İlkay Gündoğan ise, "Henüz karar vermedim, ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE DE DEVREDE

İspanya'da yer alan haberlerde; Fenerbahçe de İlkay Gündoğan için devreye girdiği ve Jose Mourinho'nun isteği üzerine Acun Ilıcalı girişimlerini sıklaştırdığı öne sürülüyor.

BARCELONA İLE 1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

İlkay Gündoğan, geride kalan sezonda Barcelona formasıyla çıktığı 51 resmi maçta 5 gol 14 asistlik katkı verdi.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında gösterilen dünyaca ünlü yıldız orta sahanın Katalan deviyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'ete sona erecek.