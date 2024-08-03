Immobile, Beşiktaş kariyerine golle başladı! Icardi'nin gol rekorunu kırdı

03 Ağustos 2024 21:26 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 21:32

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Yan Couto, Borussia Dortmund'a transfer oldu!

Yan Couto, Borussia Dortmund'a transfer oldu!

Siyah-beyazlı takımın sezon başında Lazio'dan transfer ettiği İtalyan golcü Ciro Immobile, maçın 21. saniyesinde topu filelere göndererek ilk maçında ilk golünü kaydetmiş oldu.

ICARDI'NİN GOL REKORUNU KIRDI

Immobile bu golle birlikte Süper Kupa organizasyonun en erken golünü kaydetmiş oldu.

Mauro Icardi, geçen sezonun Süper Kupa maçında Fenerbahçe karşısında 52. saniyede gol atmıştı.