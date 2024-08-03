Immobile, Beşiktaş kariyerine golle başladı! Icardi'nin gol rekorunu kırdı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ağustos 2024 21:26 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 21:32
İtalyan golcü Ciro Immobile, bu transfer döneminde İtalyan kulüp Lazio'dan takıma katılmıştı. Ayağının tozuyla çıktığı ilk resmi maçta Galatasaray'a 21. saniyede gol atmayı başaran Immobile, Icardi'ye ait olan gol rekorunu da kırmış oldu.
Siyah-beyazlı takımın sezon başında Lazio'dan transfer ettiği İtalyan golcü Ciro Immobile, maçın 21. saniyesinde topu filelere göndererek ilk maçında ilk golünü kaydetmiş oldu.
ICARDI'NİN GOL REKORUNU KIRDI
Immobile bu golle birlikte Süper Kupa organizasyonun en erken golünü kaydetmiş oldu.
Mauro Icardi, geçen sezonun Süper Kupa maçında Fenerbahçe karşısında 52. saniyede gol atmıştı.
Kaynak: tgrthaber.com