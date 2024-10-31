İngiliz devleri, Arda Güler'in peşinde! 70 milyon Euro'luk teklif

31 Ekim 2024 04:50 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 04:55

İspanya Ligi takımlarından Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler için transfer iddiaları ortaya atıldı. Yedek kulübeye adeta demir atan genç oyuncu için İngiliz devleri yarışa girdi. İşte detaylar...

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, hem İspanya'nın hem de Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Bu sezon Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan 19 yaşındaki yıldız futbolcunun ismi transfer ile anılmaya devam ediyor.

İNGİLİZ DEVLERİ HAREKETE GEÇTİ

CaughtOffside'ın haberine göre, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal ve Liverpool'un, Arda Güler ile ilgilendiği belirtildi.

70 MİLYON EURO

rde, Premier Lig'de yeniden şampiyonluk hedefleyen Arsenal ve Mohamed Salah'ın sezon sonunda olası ayrılığı sonrası orta sahaya takviye arayışına geçen Liverpool'un, yıldız futbolcuyu kiralık veya bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

İngiliz basını geçtiğimiz günlerde Liverpool kulübünün genç futbolcu için 70 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu iddia etmişti.

Real Madrid yönetiminin bu sezon forma şansı azalan Arda Güler için gelen teklifleri değerlendirebileceği öğrenildi.

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

2023 yılında Fenerbahçe'den 20 milyon artı 10 milyon Euro bonus karşılığında Real Madrid'e transfer olan ve 2029 yılına kadar sözleşme imzalayan Arda Güler, bu sezon 11 maçta forma giydi.