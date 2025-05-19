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 | Suat Vilgen

İngiliz futbol efsanesine Yahudi lobisinden büyük baskı! BBC’den ayrılma kararı aldı

İngiltere futbolunun simge isimlerinden Gary Lineker, 26 yıldır görev yaptığı BBC'den önümüzdeki hafta ayrılıyor. Kararın arkasında ise sosyal medyada Filistin yanlısı bir paylaşımı “yanlışlıkla” yeniden yayınlamasıyla patlak veren tartışma yatıyor.

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İngiliz futbol efsanesine Yahudi lobisinden büyük baskı! BBC’den ayrılma kararı aldı
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 10:52

İngiltere'nin efsane futbolcularından Gary Lineker, son dönemde İsrail'in Gazze'deki soykırım girişimlerine yönelik yaptığı paylaşımlar sonrası, Antisemitizm suçlamalarıyla karşı karşıya kalınca BBC'deki 26 yıllık yorumculuk kariyerini sonlandırma kararı aldı.

İngiliz futbol efsanesine Yahudi lobisinden büyük baskı! BBC’den ayrılma kararı aldı

FARE DETAYI İÇİN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Instagram hesabından “Zionism explained in two minutes” (Siyonizm iki dakikada anlatılıyor) başlıklı bir videoyu yeniden paylaştı. Söz konusu videoda yer alan bir sıçan (fare) görseli, Yahudi karşıtı propagandaların sembollerinden biri olarak uzun yıllardır kullanılıyor. Lineker, bu detayı fark etmediğini belirterek, “Bilinçli olarak antisemitik bir şeyi asla paylaşmam” ifadeleriyle kamuoyundan özür diledi.

İsrail’e Sert Eleştiriler

"SESSİZ KALAN SUÇ ORTAĞIDIR" DEMİŞTİ

Daily Telegraph’a verdiği röportajda Lineker, İsrail’in 7 Ekim’deki terör saldırılarına verdiği yanıtın “orantısız” olduğunu ve “Gazze'deki savaş karşısında sessiz kalan herkesin neredeyse suç ortağı olduğunu” dile getirmişti. İsrail’in eylemlerini “ahlak dışı” olarak tanımlayan Lineker’in açıklamaları büyük yankı uyandırdı.

İngiliz futbol efsanesine Yahudi lobisinden büyük baskı! BBC’den ayrılma kararı aldı

DAHA ÖNCE DE BENZERİ YAŞANDI

BBC, geçtiğimiz yıllarda Lineker’in siyasi yorumları nedeniyle benzer krizler yaşamıştı. 2023’te Lineker, hükümetin mülteci politikasını Nazi Almanyası’na benzetmiş ve kısa süreliğine Match of the Day programından uzaklaştırılmıştı. Bu olay, BBC'nin tarafsızlık ilkeleriyle çeliştiği gerekçesiyle geniş çapta tartışılmıştı.

YENİ SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Lineker, 2026 Erkekler Dünya Kupası’nı sunmak üzere kısa süre önce BBC ile bir yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Ancak son yaşananların ardından, Match of the Day programındaki son yayınının ardından BBC ekranlarına veda edeceği bildirildi. BBC içerisinden sızan bilgilere göre, bazı üst düzey yöneticiler Lineker’in ayrılmasını istiyordu.

İngiliz futbol efsanesine Yahudi lobisinden büyük baskı! BBC’den ayrılma kararı aldı

BBC'DEN AÇIKLAMA GELDİ

BBC içinden bir kaynak, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, “Bu, olağanüstü bir yayıncılık kariyerinin yürek burkan bir finali” ifadelerini kullandı. BBC Genel Direktörü Tim Davie ise tüm çalışanlara tarafsızlık kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

"NEDEN FİKRİM OLMASIN Kİ?"

64 yaşındaki eski futbolcu, bundan sonra Goalhanger adlı yapım şirketiyle yürüttüğü podcast projelerine ağırlık verecek. Lineker, son açıklamalarında, “Ben sadece futbolcu olarak başladım ve spiker oldum. Neden fikrim olmasın ki?” diyerek eleştirilere meydan okudu.

Lineker’in BBC ile vedası, sadece bir televizyoncunun kariyerinden ibaret değil; aynı zamanda İngiltere'de ifade özgürlüğü, tarafsızlık ve sosyal medyanın gücüne dair derin tartışmaları da beraberinde getiriyor.

ETİKETLER
#siyonizm
#İsrail - Filistin Savaşı
#Siyonist Rejim
#gary lineker
#ingiliz futbolu
#israil lobisi
#Futbol
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