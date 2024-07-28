İngilizler kesenin ağzını açtı: Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye rekor teklif!

28 Temmuz 2024 11:47 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 11:48

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla müthiş bir performans ortaya koyan ve bu performansını EURO 2024'te de sürdüren Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin transfer listesine üst sıralardan girmeyi başardı.

BRİGHTON, FERDİ KADIOĞLU İÇİN GÖZÜNÜ KARARTTI!

Ferdi Kadıoğlu’na talip olan Brighton’ın Fenerbahçe’nin kapısını rekor bir teklifle çaldığı ifade edilmişti.

İngiliz ekibinin yaptığı 27 milyon Euro’luk bu teklif kabul edilmemişti.

33 MİLYON EURO TEKLİF GELDİ!

Fanatik'te yer alan habere göre; Yönetimin her fırsatta Ferdi’yi satmayacağını açıklaması oyuncunun taliplerini daha isteklendirdi. İngilizler yeni ve daha yüksek bir rakamla Fenerbahçe'nin kapısını yeniden çaldı.

Son olarak Ada ekibi Brighton, Ferdi Kadıoğlu için teklifini artırdı ve pazarlık masasına 33 milyon Euro ile oturdu.

Sarı-lacivertlilerin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.

TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE REKOR KIRALACAK!

Eğer Ferdi Kadıoğlu bu rakamlarla transfer olursa Türk futbol tarihinin bonservis rekoru kırılacak.

Milli futbolcu, Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Sacha Boey'in rekorunu kırarak tarihe geçecek.

JOSE MOURİNHO KALMASINI İSTİYOR

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun Ferdi Kadıoğlu'nun kesinlikle satılmasını istemiyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da milli futbolcunun takımda tutmak istediğini söylemişti.

51 MAÇTA 3 GOL-5 ASİST

Ferdi Kadıoğlu, geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıkarken 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro civarında gösterilen milli futbolcunun sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi Haziran 2026'ta sonra erecek.